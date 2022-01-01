تسجيل إصابات بـ"جدري القرود" في بريطانيا.. هذه أعراضه

وكالات / سما /

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، أنها سجلت منذ الأسبوع الماضي عدة حالات إصابة بما يعرف بـ"جدري القرود".

وهذا المرض النادر بحسب السلطات الصحية في بريطانيا هو مرض معد، بيد أنه لا ينتشر بسهولة بين الناس.

وجدري القرود الذي تشبه أعراضه الجدري المتعارف عليه (جدري الماء)، منتشر بشكل متفاوت في دول أفريقية نائية، ما يجعل ظهوره في بريطانيا مثيرا.

وتقول شبكة "بي بي سي"، إن المرض له سلالتان، واحدة تسمى "غرب أفريقيا" وأعراضها خفيفة، والثانية "وسط أفريقيا"، وأعراضها أقوى قليلا، وكلاهما ظهرتان في بريطانيا.

وبشكل عام، فإن أعراض المرض هي "الصداع، الانتفاخ، ظهور فقاعات على الجلد، آلام في العضلات، الخمول".

ويصف الأطباء العلاجات الخاصة بجدري الماء للمصابين بجدري القرود، متأملين أن تصل فعاليته إلى 85 بالمئة، في ظل عدم توفر لقاح أو علاج خاص بجدري القرود.