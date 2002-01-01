تفاقم الوضع الصحي للمعتقل عبد الرحمن صلاح

جنين / سما /

قال نادي الأسير، إن الوضع الصحي للمعتقل عبد الرحمن حسن صلاح (69 عاما) من جنين، في تدهور مستمر.

وأوضح نادي الأسير، في بيان، أن المعتقل صلاح يعاني من ضعف شديد في النظر، وتم إخباره بأن لا علاج لوضعه الصحي، ويعاني من فقدان الوزن، ومشاكل صحية أخرى، منها: السكري، والضغط المزمنين.

وأضاف، أن إدارة السجن تمارس بحقه وبشكلٍ متعمد سياسة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، وتماطل في توفير العلاج والفحوصات اللازمة له، الأمر الذي أدى إلى تفاقم وضعه الصحي مؤخراً.

واُعتقل الأسير صلاح لأول مرة بتاريخ 23 حزيران 2002، وحكم بالسجن لـ25 عاماً، وهو أب لسبعة أبناء وبنات، من بينهم ابنه الشهيد محمد، والذي ارتقى برصاص الاحتلال عام 2003.

وأفرج عنه خلال عام 2011، وفرضت عليه الإقامة الجبرية في جنين، وأعاد الاحتلال اعتقاله بتاريخ 18 حزيران 2014.

يشار إلى أن أسرته استطاعت زيارته بعد حرمان استمر مدة عامين.