ترتيب صراع الهدافين في دوري الممتازة

غزة / سما /

واصل طارق أبو غنيمة مهاجم نادي شباب رفح, تصدره لجدول ترتيب دوري الدرجة الممتازة في قطاع غزة, وذلك عقب نهاية الأسبوع السابع عشر من المسابقة.



ويملك أبو غنيمة في رصيده 11 هدفا مع "الزعيم" هذا الموسم, بفارق 3 أهداف أمام ملاحقه المباشر محمود سلمي لاعب اتحاد الشجاعية.



وفي المركز الثالث يأتي الثنائي عاهد أبو مراحيل وعلاء عطية مهاجمي بيت حانون الرياضي واتحاد الشجاعية تواليا.



أما الرباعي معتز النحال وأنس الشخريت من خدمات رفح, وخليل مطر من الصداقة, وحاتم نصار من الأهلي, فيملك كل واحد منهم 5 أهداف.



