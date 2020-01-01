  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

حزب الله وحلفاؤه يخسرون الأغلبية النيابية في البرلمان اللبناني

الثلاثاء 17 مايو 2022 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله وحلفاؤه يخسرون الأغلبية النيابية في البرلمان اللبناني



وكالات

خسر حزب الله وحلفاؤه الأكثرية في البرلمان اللبناني الجديد، وفق ما أظهرت النتائج النهائية للانتخابات التي أعلن وزير الداخلية بسام المولوي الدفعة الأخيرة منها، الثلاثاء.

وكان حزب الله، القوة السياسيةوالعسكرية الأبرز في البلاد، يحتفظ مع حلفائه بقرابة سبعين مقعدًا من إجمالي 128 في البرلمان المنتهية ولايته.

وحصل حزب الله وحركة أمل على 31 مقعدا في البرلمان.

وحاز التيار الوطني الحر على 18 مقعدا في البرلمان، أما حزب القوات اللبنانية فحصل على 20 مقعدا.

في ما يخص لوائح المجتمع المدني فحصلت على 12 مقعدا في البرلمان اللبناني، فيما حصل الحزب التقدمي الاشتراكي على 9 مقاعد.

وفقدت قوى "8 آذار" الأغلبية في البرلمان.

وتظهر نتائج الانتخابات أن البرلمان سيضمّ كتلًا متنافسة لا تحظى أيّ منها منفردة بأكثرية مطلقة، ما سيجعله عرضة أكثر للانقسامات وفق ما يقول محللون.

وأظهرت النتائج احتفاظ حزب الله وحليفته أمل، الحركة الشيعية التي يتزعّمها رئيس البرلمان المنتهية ولايته نبيه برّي، بكامل المقاعد المخصّصة للطائفة الشيعية (27 مقعدًا) في البلاد، بينما خسر حلفاؤهم مقاعد في دوائر عدّة.

والانتخابات هي الأولى بعد انهيار اقتصادي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850 وبعد احتجاجات شعبية غير مسبوقة ضد السلطة، وانفجار مروّع في 4 آب/أغسطس 2020 في مرفأ بيروت أودى بحياة أكثر من مئتي شخص ودمّر أحياء من العاصمة.

وفازت لوائح المعارضة المنبثقة عن التظاهرات الاحتجاجية حراك "17 تشرين" ضد السلطة السياسية التي شهدها لبنان قبل أكثر من عامين بـ13 مقعدًا على الأقل في البرلمان الجديد، وفق ما أظهرته النتائج النهائية.

و12 من الفائزين هم من الوجوه الجديدة ولم يسبق لهم أن تولوا أي مناصب سياسية ومن شأن هؤلاء أن يشكلوا مع نواب آخرين كتلة في البرلمان، تكرّس نهجًا مختلفًا في العمل البرلماني، في بلد يقوم نظامه السياسي على محاصصة طائفية وتغليب منطق الصفقات.

الأكثر قراءة اليوم

غانتس متخوف من فقدان "اسرائيل" السيادة على منطقتين

قناة عبرية: للمرة الأولى.. إطلاق "إس - 300" ضد مقاتلات إسرائيلية في سوريا

غانتس يحذر من أمر خطير يواجه "إسرائيل" وينذر بانتهاء الدولة اليهودية

شاهد: مواجهة ساخنة بين الطيبي وبينيت

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

ليبرمان يهاجم الرئيس عباس

لابيد يرد على ليبرمان بشأن مطالبة الأخير بوقف اللقاءات مع الرئيس عباس

الأخبار الرئيسية

20220517115712

الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة لحزب الله

اعمار

هل انسحبت طواقم الإعمار المصرية من قطاع غزة ؟

بالصور: موقع استقصائي يكشف تفاصيل جديدة عن جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة

screenshot-٢٠٢٢٠٥١٧-٠٨١٤٢٦-multiple-accounts-1652764500

اصابة فلسطيني برصاص الاحتلال على حاجز حوارة

الاحتلال الاسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

الاتصالات الفلسطينية