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فيديو.. "الزعيم" يرتقي لصدارة الممتازة .. وانتصار غالي لـ"المنطار"

الثلاثاء 17 مايو 2022 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. "الزعيم" يرتقي لصدارة الممتازة .. وانتصار غالي لـ"المنطار"



غزة / سما /

خطف شباب رفح فوزا قاتلا من "أنياب" ضيفه اتحاد خانيونس (1/2)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب رفح البلدي، ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وسجل هدفي "الزعيم" أحمد أبو دان (23)، ووليد أبو دان (87)، بينما أحرز هدف "الطواحين" أنور عمران (51).

وبهذا الفوز رفع "الزعيم" رصيده إلى 32 نقطة في المركز الأول، وبقي رصيد "الطواحين" 31 نقطة في المركز الثالث.

 

شباب خانيونس (0) _ اتحاد الشجاعية (1)

وحقق اتحاد الشجاعية فوزاً صعباً على حساب مضيفه شباب خانيونس (0/1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب خانيونس البلدي.

ويدين "المنطار" بفوزه الغالي إلى محمود سلمي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (51).

بهذا الفوز رفع "المنطار" رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني، وبقي رصيد "النشامى" عند 22 نقطة في المركز السابع.

#دوري الممتازة #اتحاد خانيونس #شباب خانيونس #اتحاد الشجاعية #شباب رفح #غزة

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