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مجلس عزاء في روما لشرين ابو عاقلة

الثلاثاء 17 مايو 2022 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس عزاء في روما لشرين ابو عاقلة



روما / سما /

غصت سفارة فلسطين في روما بالمعزين بالإعلامية الشهيدة شيرين أبو عاقلة.


واستقبلت السفيرة عبير عوده نوابا إيطاليين وسفراء عرب وأجانب وشخصيات من بينهم سفير سلطنة عمان لدى الجمهورية الإيطالية أحمد بن سالم بن محمد باعمر، سفيرة الجامعة العربية في روما ولدى الكرسي الرسولي ايناس مكاوي، سفير الاردن قيس أبو دية، رئيسة البرلمان السابقة لورا بولدريني، ومسؤولون في منظمات السلام الإيطالية.

وتقيم مساء اليوم منظمات السلام والجالية الفلسطينية لمناسبة يوم النكبة مهرجانا تضامنيا مع الشعب الفلسطيني تشارك فيه سفيرة فلسطين، ستخصص فيه كلمات تضامنية مع عائلة الشهيدة أبو عاقلة وأسرة الجزيرة والشعب الفلسطيني.

#عبير عودة #شيرين أبو عاقلة #روما

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