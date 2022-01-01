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كلوب يكشف موقف صلاح وفان دايك من نهائي دوري الأبطال

الثلاثاء 17 مايو 2022 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
كلوب يكشف موقف صلاح وفان دايك من نهائي دوري الأبطال



وكالات / سما /

أكد يورجن كلوب، مُدرب فريق ليفربول، على أن نجميه محمد صلاح وفان دايك لن يُشاركا في مُباراة الفريق ضد ساوثهامبتون في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وكان الثنائي قد تعرض للإصابة في مُباراة الفريق ضد تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لتُثار الشكوك حول قدرتهما على المُشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد نهاية الشهر الجاري.

وقال كلوب، في تصريحات صحفية نقلها موقع This is anfield، :”هل سيُشارك صلاح وفان دايك في مُباراة الثلاثاء؟ لا، هما في حالة طيبة، الهدف بالنسبة لهما أنه بالإمكان إشراكهما في مُباراة نهاية الأسبوع (وولفرهامبتون في الجولة الأخيرة)”.

وتابع :”قد يجلسان على الدكة أمام الوولفز، أو سيلعبان لبعض الدقائق، ويُمكن أن يشتركا من البداية، أنا لا أعرف، سنرى ذلك”.

وأوضح كلوب شرح فكرته بالقول :”إذا تمكنا من المُشاركة منذ البداية فإن ذلك سيكون مثالياً لتعاملنا مع النهائي، وإذا لم يكن الأمر كذلك فإننا نتعامل مع كل يومٍ على حدة”.

وأضاف :”الأمور إيجابية جداً، ولا يوجد أي شك بخصوص النهائي، أنا واقعي جداً بخصوص مُباراة الوولفز”.

ويحتاج ليفربول للفوز في الجولتين الأخيرتين من البريميرليج للفوز بالمُسابقة مع انتظار تعثر السيتي في الجولة الأخيرة على أرضه مع أستون فيلا.

#يورجن كلوب #دوري أبطال أوروبا #محمد صلاح #فان دايك #الدوري الإنجليزي

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