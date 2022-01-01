برشلونة يحتج على قرار رابطة الليجا ويطلب تغييره

وكالات / سما /

يحتج نادي برشلونة على قرار رابطة الليجا بتغيير موعد مباراة الفريق ضد فياريال، في الجولة الأخيرة من الموسم بالدوري الإسباني، والمقرر إقامتها في ملعب الكامب نو، مساء يوم الأحد المقبل.

وكشفت وسائل إعلام إسبانية عن وجود حالة من الغضب داخل البيت الكتالوني من جدول مباريات الجولة الأخيرة من الليجا، بعدما كان مقرر لها أن تقام في السادسة والنصف من مساء نفس اليوم، لكن الرابطة قررت تأجيل المباراة لتقام في تمام العاشرة مساءً.

وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية أن برشلونة سيتحرك ويطلب من الرابطة تغيير موعد المباراة، وإقامتها في موعدها المحدد سلفاً، حيث يريد النادي أن يحضر عدد كبير من الجماهير في مدرجات الكامب نو في وقت مبكر، بعدما نجح في تأمين المركز الثاني بجدول الليجا.

ويعتبر برشلونة أن إقامة المباراة في التوقيت القديم فرصة جيدة لحصد دخل مالي جيد من خلال حضور العائلات والأطفال للمدرجات، لكونها المباراة الأخيرة للموسم في الكامب نو، وضد خصم مميز على غرار فياريال.

ويريد البارسا أن يكرم فريق كرة السلة والفريق النسائي في الكامب نو أمام الجمهور، في وقت مبكر، لذلك سيطلب تغيير موعد المباراة، مع العلم أن الطلب من المستبعد أن يتم قبوله من قبل رابطة الليجا.

السبب في صعوبة تراجع الرابطة يرجع لضرورة لعب فياريال في نفس التوقيت الذي ستقام فيه مباراتي أتلتيكو مدريد مع ريال سوسيداد، ومواجهة إشبيلية وأتلتيك بلباو، بسبب الصراع على المركز المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي.