كيليان مبابي يرد على اهتمام ليفربول بضمه

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية بأن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي قد استبعد تماماً فكرة انتقاله إلى ليفربول الإنجليزي بعد اهتمام الأخير بضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وسينتهي عقد كيليان مبابي ابن 22 عاماً مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان هذا الصيف وسط ترقب ريال مدريد الإسباني.

وحتى الآن لم يتخذ كيليان مبابي قراره النهائي سواء بالاستمرار مع باريس سان جيرمان أو الرحيل عقب انتهاء الموسم، ولكن ما هو مؤكد أن النجم الباريسي لن ينضم للريدز.

وأضافت الصحيفة أن مستقبل كيليان مبابي بين فريقين فقط هما باريس سان جيرمان وريال مدريد، فالأول يعتبر فريقه الذي شهد تألقه والآخر هو حلمه الذي يرغب في تحقيقه يوماً ما.

وأكملت الصحيفة أن ليفربول بالفعل تفاوض مع ممثلي كيليان مبابي خلال الفترة الماضية بشأن التعاقد معه هذا الصيف، ولكن مبابي استبعد هذه الفكرة تماماً منذ عدة أيام.

وأوضحت الصحيفة أن مبابي سعيد باهتمام ليفربول بضمه، ولكن قلبه وعقله فقط مع باريس سان جيرمان وريال مدريد.