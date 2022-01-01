تين هاج يكسر صمته بشأن مستقبل رونالدو مع مانشستر يونايتد

وكالات / سما /

خرج إيريك تين هاج المدير الفني لأياكس والذي سيتولى تدريب مانشستر يونايتد عقب نهاية الموسم، للحديث عن المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يحيط الغموض حول مستقبله في الآونة الأخيرة.

وادعت بعض المصادر الصحفية أن إيريك تين هاج لا يفكر بالاعتماد على كريستيانو رونالدو في الموسم القادم مع مانشستر يونايتد، وطلب من إدارة النادي التخلص منه في الصيف.

على الجانب الآخر، ادعت تقارير أخرى أن رونالدو فسه لا يريد البقاء في صفوف الشياطين الحمر، بعد فشل الفريق بالتأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، وهي البطولة التي يفضلها الدون على باقي المسابقات الأخرى خلال الموسم.

ورفض تين هاج التحدث بشكل مباشر عن مستقبل كريستيانو رونالدو، لكنه وصفه بـ “العملاق”، في دلالة واضحة إلى رغبته في الاعتماد عليه، حتى لو كان على المدى القصير.

وقال تين هاج في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميرور البريطانية “ابتداءً من الغد سيكون تركيزي منصباً على مانشستر يونايتد، سأقوم بالطبع بالتعمق في الأمور هناك”.

وتابع “رونالدو؟ ما يجب أن أقوله بشأنه هو أنه لا يزال علي أن أبدأً التحليل التفصيلي، لا يزال يتعين علي العمل مع الفريق. لكن دعني أوضح أنه يوجد الكثير من اللاعبين الجيدين في مانشستر يونايتد، علينا أن نجعلهم يعملون كفريق واحد، لكن بالنسبة لرونالدو، إنه عملاق”.