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عشرات المستوطنين بقيادة المتطرف "غليك" يقتحمون الأقصى

الثلاثاء 17 مايو 2022 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات المستوطنين بقيادة المتطرف "غليك" يقتحمون الأقصى



القدس المحتلة / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين، بقيادة المتطرف "يهودا غليك، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر إعلامية ، أن عشرات المستوطنين بقيادة المتطرف غليك اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية في باحاته، خصوصًا في المنطقة الشرقية منه.

ويتعرض المسجد الأقصى بشكلٍ يومي لاقتحامات المستوطنين ما عدا الجمعة والسبت، عبر مجموعات وعلى فترتين صباحية ومسائية، وبحماية سلطات الاحتلال، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في ساحات قبلة المسلمين الأولى.

#المسجد الأقصى #مستوطنون #غليك #الاحتلال

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