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173 ألف دولار ثمن ورقة نقد فلسطينية نادرة

الثلاثاء 17 مايو 2022 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
173 ألف دولار ثمن ورقة نقد فلسطينية نادرة



رام الله / سما /

 بيعت في بريطانيا ورقة نقدية نادرة بقيمة 100 جنيه فلسطيني تم العثور عليها في متجر خيري بمبلغ 173 ألف دولار امريكي.

والورقة النقدية النادرة صادرة لمسؤولين بريطانيين رفيعي المستوى في فلسطين عام 1927.

وعثر بول وايمان، المتطوع في منظمة أوكسفام للأعمال الخيرية في فرع برينتوود في مدينة إسيكس على الورقة النقدية عندما اكتشف ورقة بنكية غير عادية في صندوق من العناصر المتبرع بها، واتصل بدار المزاد، حيث قيم الخبراء الورقة النقدية الفلسطينية بـ 30 ألف جنيه إسترليني، لكن عدة رجال اعمال فلسطينيين من الولايات المتحدة وبريطانيا أبدوا اهتماما باقتناء الورقة النقدية النادرة التي بيعت بأكثر من أربعة أضعاف تقييمها لكثرة الراغبين بها خلال المزاد الذي عقد في دار سبينك للمزادات في لندن.

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