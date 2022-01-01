الزراعة بغزة: البدء بترقيم مزارع الدجاج اللاحم

غزة/ سما /

قالت وزارة الزراعة، إنها بدأت عملية التسجيل والرفع المساحي مع ترقيم مزارع الدجاج اللاحم بمحافظات قطاع غزة، وذلك بدءاً من الأربعاء القادم الموافق 18 مايو الجاري 2022.

وأوضحت الوزارة، أن المشروع يهدف لتنظيم العمل بقطاع الدواجن، وعدالة توزيع الصوص وتقديم مجموعة من الخدمات الفنية، والامتيازات للمزارع المسجلة على النظام، مبينة أن التسجيل مجاني ومتاح للمزارع الصغيرة والكبيرة على حد سواء.

ولفتت إلى أن المشروع يهدف لحصر مزارع الدجاج اللاحم ودراسة حال أصحابها، مضيفة "المربين المسجلين سيكونون مؤهلين للاستفادة من المشاريع الزراعية التي تستهدف قطاع الدجاج اللاحم بالإضافة لسلاسة حصولهم على الصوص الذي يُنتج في الفقاسات".

وشددت الوزارة، أن المزارعين المسجلين على النظام بإمكانهم الاستفادة المستقبلية من تسجيل أي أضرار لمزارع الدجاج اللاحم الخاصة بهم طالما أنهم مسجلون في قوائم الوزارة المعتمدة بهذا الخصوص.

وذكرت، أن عمليات الحصر لمزارع الدجاج اللاحم سيشمل إعطاء رقم خاص برمز محدد لكل مزرعة حسب نوعها ومساحتها ومحافظتها، علماً أن كل مزرعة ستُعطى بطاقة خاصة بها مجاناً، بحيث ستصبح هذه البطاقة بمثابة (هوية محددة للمزرعة) ويمنع تعديلها أو التنازل عنها أو تبادلها مع الغير بدون علم الوزارة أو موافقتها.

ولفتت الوزارة في بيانها، إلى أن عملية التسجيل، تبدأ رسمياً يوم الأربعاء الموافق ١٨ مايو ٢٠٢٢ ولغاية أسبوع من تاريخه، وذلك عبر الرابط الالكتروني التالي :اضغط هنا