"الإحصاء" و "الاتصالات": أكثر من 4 مليون اشتراك فعال في الاتصالات الخلوية المتنقلة في فلسطين

رام الله / سما /

أصدر الجهاز المركزي للإحصاء ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقريرا مشتركا، لمناسبة اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، الذي يصادف اليوم، السابع عشر من أيار.

وأوضحا أن موضوع اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات للعام 2022 يمثل "التكنولوجيات الرقمية من أجل كبار السن والتمتّع بصحة جيدة في مرحلة الشيخوخة"، ويشمل الدعوة إلى مبادرات وطنية وإقليمية ودولية لتسريع التكنولوجيات الرقمية لكبار السن والتمتع بصحة جيدة في مرحلة الشيخوخة، ومكافحة التمييز في مكان العمل على أساس السن، وضمان الشمول المالي لكبار السن.

وفيما يلي أبرز المعطيات التي وردت في التقرير:

أكثر من 4 مليون اشتراك فعَال في الاتصالات الخلوية المتنقلة في فلسطين

تشير البيانات إلى وجود توسع في البنى التحتية لشبكة الاتصالات الثابتة تزامناً مع زيادة استخدام الأسر والمؤسسات لهذه الشبكة والخدمات المرتبطة بها وخاصة خدمة الإنترنت، فقد بلغ عدد خطوط الهاتف الثابت (منزلي، تجاري، حكومي) في فلسطين 485,829 خطاً في نهاية العام 2021، مقارنة مع 360,402 خطاً في نهاية العام 2010 بزيادة نسبتها 35%.

فيما ارتفع عدد الاشتراكات الفعّالة في الاتصالات الخلوية المتنقلة في فلسطين مع نهاية العام 2021 لتصل إلى حوالي 4.1 مليون اشتراك فعّال، مقارنة مع 2.6 مليون اشتراك في نهاية العام 2010، أي بزيادة نسبتها 56%.

غالبية الأسر الفلسطينية لديها نفاذ لخدمة الإنترنت في المنزل

خلال الربع الأول من العام 2022، أفادت حوالي 91% من الأسر في فلسطين بأن لديها أو لدى أحد أفرادها إمكانية النفاذ إلى خدمة الإنترنت في المنزل، بواقع 91% في الضفة الغربية، و90% في قطاع غزة.

كما أن ما يقارب 77% من الأسر التي يرأسها كبير سن (60 سنة فأكثر) لديها أو لدى أحد أفرادها إمكانية النفاذ إلى خدمة الإنترنت في المنزل، بواقع 78% في الضفة الغربية و77% في قطاع غزة.

أكثر من نصف كبار السن يستخدمون الإنترنت

بلغت نسبة الأفراد (10 سنوات فأكثر) الذين استخدموا الإنترنت في فلسطين من أي مكان حوالي 88%؛ بواقع 91% في الضفة الغربية و83% في قطاع غزة.

كما بلغت نسبة كبار السن الذين استخدموا الإنترنت من أي مكان 53% في فلسطين؛ بواقع 57% في الضفة الغربية و44% في قطاع غزة. وعلى صعيد جنس كبار السن فقد بلغت هذه النسبة بين الذكور 57% مقابل 49% بين الإناث.

أكثر من ثلثي كبار السن يمتلكون هاتف نقال

حوالي 78% من الأفراد (10 سنوات فأكثر) في فلسطين يمتلكون هاتفا نقالا، بواقع 85 %في الضفة الغربية و68 % في قطاع غزة. كما بلغت نسبة كبار السن الذين يمتلكون هاتف نقال حوالي 77% في فلسطين، بواقع 81% في الضفة الغربية 70% في قطاع غزة.

مع وجود فجوة بين الجنسين من كبار السن من حيث امتلاك الهاتف النقال حيث بلغت النسبة بين الذكور 87% مقابل 69% بين الإناث.

انتشار واسع لامتلاك الهواتف الذكية ونصف كبار السن يمتلكونها

حوالي 71% من الأفراد (10 سنوات فأكثر) يمتلكون هاتفا نقالا ذكيا، بواقع 82% في الضفة الغربية و56% في قطاع غزة. في حين بلغت نسبة كبار السن الذين يمتلكون هاتفا نقالا ذكيا 50% في فلسطين بواقع 58% في الضفة الغربية و35% في قطاع غزة، وعلى صعيد جنس كبار السن فقد بلغت هذه النسبة بين الذكور 52% وبين الإناث 48%.

تضاعُف عدد مشتركي الانترنت فائق السرعة ADSL

ارتفع إجمالي عدد مشتركي الإنترنت فائق السرعة ADSL في فلسطين الى حوالي 405 آلاف مشترك في نهاية العام 2021 مقارنة مع حوالي 119 ألف مشترك في نهاية العام 2010 بزيادة بلغت نسبتها 240%، وبلغ متوسط سرعة الانترنت Mbps 13.5 في نهاية العام 2021 مقارنة مع Mbps 0.5 في نهاية العام 2010.

استخدام الحل الرقمي في المؤسسات لتخطي أثر الجائحة

خلال فترة جائحة كورونا الممتدة من (05/03/2021-31/05/2021)، لوحظ انخفاض في متوسط المبيعات/الإنتاج لمؤسسات قطاع المعلومات والاتصالات بمقدار 47% مقارنة بالوضع الطبيعي. في حين بدأت 18٪ من المؤسسات باستخدام أو زادت من استخدام الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت أو التطبيقات المتخصصة أو المنصات الرقمية استجابة لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)؛ حيث كان الاستخدام الرئيسي لتلك الحلول الرقمية للتسويق بنسبة 83٪ من تلك المؤسسات و53٪ لأعمال الإدارة و38٪ للبيع.

وخلال ثلاثة أشهر (88 يومًا) من تاريخ (05/03-31/ 05/2021)، بلغت نسبة العاملين الذين عملوا عن بعد من المنزل حوالي 8٪ من إجمالي العاملين، تركزت هذه الأعمال بشكل رئيسي في أنشطة الاتصالات (12٪ من إجمالي العاملين) ثمّ أنشطة النقل بنسبة (8٪ من إجمالي العاملين).

كما وأن أعلى نسبة للعاملين عن بعد من المنزل تركزت بين المؤسسات الكبيرة بنسبة 18%.