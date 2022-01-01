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توقعات بحدوث اختراق في ملف الدعم الأوروبي للسلطة الفلسطينية

الثلاثاء 17 مايو 2022 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
توقعات بحدوث اختراق في ملف الدعم الأوروبي للسلطة الفلسطينية



رام الله / سما /

 توقع شادي عثمان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في القدس المحتلة، أن يكون هناك اختراق قريب في ملف الدعم المقدم للسلطة الفلسطينية.

وقال عثمان في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الثلاثاء، قد يكون هناك إعلان قريب عن أخبار إيجابية في هذا الملف.

وبشأن دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أكد عثمان استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للمنظمة الأممية بدون أي تغيير يتعلق بذلك، مشيرًا إلى أنه تم منذ أيام الإعلان عن الدعم السنوي المقدم من الاتحاد، لصالح الأونروا، حتى عام 2024، بقيمة 82 مليون يورو.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه للأونروا، ويقدم مزيد من الدعم طالما توفرت أي أموال أخرى في نهاية العام الجاري.

وكان رئيس الوزراء  محمد اشتية، دعا الاتحاد الأوروبي إلى الإسراع في توفير الدعم المالي للسلطة الفلسطينية في ظل توقفه منذ نحو عامين، وأن يضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال المحتجزة ووقف كافة أشكال الاقتطاعات المالية من أموال الضرائب.

وكان الاتحاد الأوروبي يساهم بنحو 150 مليون يورو سنويًا لموازنة السلطة الفلسطينية، منها 90 مليون يورو لرواتب للموظفين المدنيين.

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