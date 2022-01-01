العجرمي يتحدث عن أزمة وأسباب ارتفاع أسعار الخبز والدقيق في غزة

غزة/ سما /

تحدث رئيس جمعية أصحاب المخابز بغزة عبد الناصر العجرمي، اليوم الثلاثاء، عن أزمة وأسباب ارتفاع أسعار الخبز والدقيق في قطاع غزة.

وقال العجرمي في تصريحات إذاعية، إنه بسبب ارتفاع أسعار القمح في كل العالم أصبح سعر ربطة الخبز ٨ شواكل بوزن ٢٦٠٠ جم.

وأضاف: "ارتفع سعر "شوال الطحين" ٢٣ شيكلاً ولا يوجد هامش للربح لنقطة البيع أو البقالة".

وتابع: "طالبنا السلطة برام الله بإلغاء الضريبة المدفوعة على القمح ولكن للأسف تم إلغاء الضريبة فقط عن الضفة الغربية، وكأن غزة ليست جزءاً من الوطن".

وأشار إلى أن، موافقة السلطة برام الله على بإلغاء الضريبة عن القمح الوارد لغزة سيعمل على تخفيض سعر ربطة الخبز لـ٧ شواكل.