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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الثلاثاء 17 مايو 2022 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الثلاثاء.

"يديعوت أحرونوت":  

-رئيس بلدية ام الفحم يعارض اجراء تدريبات عسكرية بالمدينة تحاكي احتلال حزب الله لبلدة في إسرائيل  

-بينت لنتنياهو: أنا لم اقابل منصور عباس سرا، نتنياهو: أنتم تراهنون على حياتنا  

-جندي إسرائيلي يخدم في جيش أوكرانيا يحصل على وسام الشجاعة من الرئيس الاوكراني  

"معاريف":  

-أزمة القومية في إسرائيل  

-وزيرة الداخلية تعارض تعديل القومية أو طرح وثيقة الاستقلال كقانون، لان الوثيقة تشمل كلمة المساواة لسكان اسرائيل  

-مواجهة صاخبة بين نتنياهو وبينت الذي قال إنه يفتخر باتفاقه مع منصور عباس والموحدة  

-رفع اعلام إسرائيل في القدس الغربية ردا على انزالها في القدس الشرقية  

"هآرتس":  

-مواجهات خلال تشييع جثمان وليد الشريف في القدس.. آلاف الفلسطينيين شاركوا بالجنازة والشرطة تطلق الرصاص المطاطي والغاز واعتقال 15 شابا  

-افتتاحية الصحيفة: مسموح رفع العلم الفلسطيني، ويجب التحقيق لماذا أصدر قائد شرطة تعليماته بمنع رفع الاعلام بجنازة شرين أبو عاقلة  

-الجيش سيستعمل المروحيات والطائرات المسيرة في حربه على جنين  

#الصحف الإسرائيلية

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