رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الثلاثاء.

"يديعوت أحرونوت":

-رئيس بلدية ام الفحم يعارض اجراء تدريبات عسكرية بالمدينة تحاكي احتلال حزب الله لبلدة في إسرائيل

-بينت لنتنياهو: أنا لم اقابل منصور عباس سرا، نتنياهو: أنتم تراهنون على حياتنا

-جندي إسرائيلي يخدم في جيش أوكرانيا يحصل على وسام الشجاعة من الرئيس الاوكراني

"معاريف":

-أزمة القومية في إسرائيل

-وزيرة الداخلية تعارض تعديل القومية أو طرح وثيقة الاستقلال كقانون، لان الوثيقة تشمل كلمة المساواة لسكان اسرائيل

-مواجهة صاخبة بين نتنياهو وبينت الذي قال إنه يفتخر باتفاقه مع منصور عباس والموحدة

-رفع اعلام إسرائيل في القدس الغربية ردا على انزالها في القدس الشرقية

"هآرتس":

-مواجهات خلال تشييع جثمان وليد الشريف في القدس.. آلاف الفلسطينيين شاركوا بالجنازة والشرطة تطلق الرصاص المطاطي والغاز واعتقال 15 شابا

-افتتاحية الصحيفة: مسموح رفع العلم الفلسطيني، ويجب التحقيق لماذا أصدر قائد شرطة تعليماته بمنع رفع الاعلام بجنازة شرين أبو عاقلة

-الجيش سيستعمل المروحيات والطائرات المسيرة في حربه على جنين