فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الثلاثاء.
"يديعوت أحرونوت":
-رئيس بلدية ام الفحم يعارض اجراء تدريبات عسكرية بالمدينة تحاكي احتلال حزب الله لبلدة في إسرائيل
-بينت لنتنياهو: أنا لم اقابل منصور عباس سرا، نتنياهو: أنتم تراهنون على حياتنا
-جندي إسرائيلي يخدم في جيش أوكرانيا يحصل على وسام الشجاعة من الرئيس الاوكراني
"معاريف":
-أزمة القومية في إسرائيل
-وزيرة الداخلية تعارض تعديل القومية أو طرح وثيقة الاستقلال كقانون، لان الوثيقة تشمل كلمة المساواة لسكان اسرائيل
-مواجهة صاخبة بين نتنياهو وبينت الذي قال إنه يفتخر باتفاقه مع منصور عباس والموحدة
-رفع اعلام إسرائيل في القدس الغربية ردا على انزالها في القدس الشرقية
"هآرتس":
-مواجهات خلال تشييع جثمان وليد الشريف في القدس.. آلاف الفلسطينيين شاركوا بالجنازة والشرطة تطلق الرصاص المطاطي والغاز واعتقال 15 شابا
-افتتاحية الصحيفة: مسموح رفع العلم الفلسطيني، ويجب التحقيق لماذا أصدر قائد شرطة تعليماته بمنع رفع الاعلام بجنازة شرين أبو عاقلة
-الجيش سيستعمل المروحيات والطائرات المسيرة في حربه على جنين