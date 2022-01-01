إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

الخليل / سما /

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيت أمر، فيما اعتقل شاب في حلحول شمال الخليل.

وذكر الناشط الاعلامي في بلدة بيت أمر محمد عوض ، ان مواجهات اندلعت اثر اقتحام قوات الاحتلال فجر اليوم عدة مناطق في البلدة ومداهمة منازل، وتفتيشها بالكلاب البوليسية بزعم البحث عن مطلوبين، وخلال انسحابهم من البلدة دارت مواجهات اطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز صوب المواطنين ومنازلهم ما ادى الى اصابة العشرات بحالات اختناق عولجوا ميدانيا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حلحول شمالا، واعتقلت الشاب احمد خالد شحدة الدودة (28 عاما)، واقتادته الى أحد مراكز الاعتقال.