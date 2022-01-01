رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم الثلاثاء، خبر اعتداء الاحتلال على مشيعي جثمان الشهيد الشريف في القدس وجرح العشرات، والرئاسة تقول إن الاعتداء على المشيعين همجي.

كما أبرزت الصحف الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام)، خبر استشهاد أسير محرر من نابلس جراء الإهمال الطبي، وتأكيد أساقفة القدس أن شرطة اسرائيل لم تحترم الكنيسة أو المنشأة الصحية أو الموتى، وأن المستشفى يدرس رفع دعوى قضائية.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

-مهاجمة جنازة الشهيد الشريف في القدس وإصابة العشرات واخطارات وعمليات هدم بالأغوار

-الرئيس يعزي باستشهاد الزبيدي

-الرئاسة: الاعتداء على المشيعين همجي

-مصادرة 82 دونما لإقامة سكة حديد تربط القدس الغربية بمنطقة قلنديا الصناعية وضع اليد على أراض جنوب أريحا لاستخدامها كمحمية طبيعية

-الحكومة تصادق على الإطار العام لتطوير قطاع الثقافة

-استشهاد الأسير المحرر إيهاب الكيلاني

-مدير المستشفى الفرنساوي خلال مؤتمر صحفي: ندرس ملاحقة الاحتلال قانونيا ودوليا.. الكنائس تستنكر اعتداء الشرطة الاسرائيلية على موكب الشهيدة أبو عاقلة

"الحياة الجديدة":

-القدس تتحرى هلال الدولة. الاحتلال يعتدي على مشيعي جثمان الشهيد الشريف ويجرح العشرات. "فتح": ممارسات فاشية لا تمارس إلا من قبل فاشيين

-الرئيس يهاتف يحيى الزبيدي معزيا باستشهاد شقيقه داوود

-الرئاسة: اعتداء الاحتلال على مشيعي الشهيد الشريف وحشي وهمجي

-ايهاب الكيلاني.. أسيرا فشهيدا برصاص الإهمال الطبي

-مجلس الوزراء يصادق على الإطار العام لتطوير قطاع الثقافة

-اشتية: شعبنا يزداد إصرارا على حقه بالعودة وتقرير المصير وإقامة دولته وعاصمتها القدس

-الاحتلال يرفض التماسا ضد اخطارات بوقف العمل بمنشآت شمال طوباس

"الأيام":

-القدس: الاحتلال يعتدي على الالاف من مشيعي الشهيد الشريف ووقوع عشرات الاصابات

-الرئاسة: اعتداء الاحتلال على مشيعي الشهيد الشريف عمل وحشي وهمجي

-استشهاد أسير محرر من نابلس جراء الإهمال الطبي

-أساقفة القدس: شرطة اسرائيل لم تحترم الكنيسة أو المنشأة الصحية أو الموتى. المستشفى الوطني يدرس رفع دعوى قضائية

-مسؤولون دوليون: ينبغي السماح لسكان مسافر يطا بالبقاء في منازلهم بكرامة

-الاحتلال يهدم منزلا ومنشآت في عدة محافظات

-الحكومة تدعو إلى استئناف الدراسة والالتزام بالاتفاق مع اتحاد المعلمين وتصادق على الاطار العام لتطوير قطاع الثقافة