طقس فلسطين: اجواء حارة نهارا

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف بوجه عام حارا نسبيا نهارا باردا نسبيا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو باردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة إلى السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الأربعاء 2022/05/18: يكون الجو صافياً بوجه عام حارا نسبيا نهارا باردا نسبيا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس 2022/05/19: يكون الجو صافياً بوجه عام حارا نسبيا الى حار نهارا باردا نسبيا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية ، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 2022/05/20: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف بوجه عام حارا نسبيا الى حار نهارا باردا نسبيا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.