الأردن تدين اعتداء الاحتلال على مشيعي جثمان الشهيد وليد الشريف

عمان/سما/

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إقدام القوات الإسرائيلية بالاعتداء على مشيعي جثمان الشهيد المقدسي وليد الشريف في القدس المحتلة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الأردنية السفير هيثم أبو الفول، إن الاعتداء على مشيعي الجثمان، والذي أسفر عن وقوع العديد من الإصابات، وانتهاك حرمة المقبرة هو تصرفٌ لا إنساني مدان ومرفوض، مشددا على ضرورة احترام إسرائيل التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية.

وطالب الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، إسرائيل بالكف عن هذه الممارسات الاستفزازية ووقف جميع الانتهاكات بحق الفلسطينيين.