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آلاف المواطنين يؤمون بيت عزاء الشهيد داوود الزبيدي

الإثنين 16 مايو 2022 11:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلاف المواطنين يؤمون بيت عزاء الشهيد داوود الزبيدي



جنين/سما/

 قدّم آلاف المواطنين، وعدد من أعضاء اللجنة المركزية، والمجلس الثوري لحركة "فتح"، ومحافظون، مساء اليوم الإثنين، واجب العزاء بالشهيد داوود الزبيدي، شقيق الأسير زكريا زبيدي، في مخيم جنين، الذي استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الجمعة الماضية.

كما قدمت والدة الأسير المريض ناصر أبو حميد، ووالدة الأسير ماهر يونس ثاني أقدم معتقل في سجون الاحتلال، العزاء لعائلة الزبيدي.

وقال المعزون إن قوات الاحتلال ترتكب يوميا أبشع الممارسات بحق أبناء شعبنا، وتمارس الإعدام بحقهم دون أي رادع أخلاقي أو محاسبة، مؤكدين أن شعبنا لم ولن يستسلم، وجنين ومخيمها قدمت وما تزال تقدم التضحيات، مشيرين إلى التاريخ النضالي للشهيد داوود زبيدي ابن حركة "فتح" وعائلته.

كما أم رئيس نادي الأسير قدورة فارس على رأس وفد من مؤسسات الأسرى، بيت العزاء، قائلا: إن صمود وصبر وثبات عائلة الزبيدي جعلها تقدم نموذجا لكل حر في كل أرجاء الأرض، مشيرا إلى التضحيات التي قدمتها العائلة عبر السنوات.

وأضاف فارس أن الشعب الفلسطيني يخوض صراعا مريرا مع الاحتلال، واستطاع أبناء مخيم جنين أن يقفوا في وجه الاحتلال الغاشم.

#جنين #داوود الزبيدي

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