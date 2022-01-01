شاهد: مواجهة ساخنة بين الطيبي وبينيت

القدس المحتلة/سما/

شهد الكنيست ا"لإسرائيلي"، اليوم الإثنين، مواجهة ساخنة ببين رئيس الوزراء "الإسرائيلي" نفتالي بينت، و العضو عن القائمة المشتركة أحمد الطيبي.

وقال النائب الطيبي لبينيت: "أنا أتحداك، أنت تعرف هوية الضابط الذي أطلق النار على شيرين، أنتم قلتم أنّ النار أُطلقت من جيب وبندقيه مع عدسة تلسكوبية وأنت تعرف هوية الضابط".

بدوره قال بينيت للطيبي: "أنت كذاب".

فريد الطيبي على بينت: "اذا كذبت فان العالم كله سيعرف ، أما هنالك شخص يلقبه الجميع بالمحتال، وهذا الشخص ليس أنا"، (في إشارة منه إلى أنّ المحتال هو بينت)".