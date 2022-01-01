قناة عبرية: الجيش الإسرائيلي يفحص تفعيل مروحيات قتالية ضد عشرات المسلحين في جنين

القدس المحتلة/سما/

قالت وسائل إعلام "إسرائيلية"، اليوم الإثنين " إن جيش الاحتلال يناقش خيار مشاركة طائرات قتالية خلال عملياته القادمة في مدينة جنين".

وقالت القناة 12 العبرية :" في نشر أولى أن قادة الجيش يفحصون تفعيل مروحيات قتالية ضد عشرات المسلحين في جنين".

ويهدد جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، بشكل دائم على لسان قادته باقتحام مخيم جنين للقضاء على المقاومة فيه والمتمثلة بكتيبة جنين التي برزت خلال الفترة الماضية في تصديها لكافة اقتحامات جيش الاحتلال للمخيم والتي كان أخرها يوم الجمعة الماضية والتي أعلن الاحتلال عقبها مقتل احد جنوده.

يذكر أن الاحتلال صعد من تهديداته باقتحام مخيم جنين، بعد موجة العمليات الفدائية الفردية التي اصابته بالعمق والتي يسكن جل منفذيها في مخيم جنين.