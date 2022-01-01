قناة عبرية: هكذا اقتحمت الشرطة الإسرائيلية المستشفى الفرنسي بالقدس (فيديو)

القدس المحتلة/سما/

نشرت قناة كان العبرية، مساء اليوم الاثنين، مشاهد جديدة من اقتحام الشرطة الإسرائيلية المستشفى الفرنسي بالقدس المحتلة واعتداءها على الفلسطينيين قبل حمل نعش الشهيدة شيرين أبوعاقلة.

وعلّقت القناة على المقطع المصور بالقول: “: هكذا اقتحمت الشرطة الإسرائيلية المستشفى الفرنسي الذي خرج منه موكب تشييع جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة"

وخلال اليوم، أعلنت إدارة المستشفى الفرنسي في حي الشيخ جراح شرق القدس، أنها تدرس إمكانية مقاضاة شرطة الاحتلال الإسرائيلية بعد اعتدائها على حرمة المستشفى وجنازة الشهيدة شيرين أبو عاقلة.

كما عرضت إدارة المستشفى الفرنسي خلال مؤتمر صحفي، اليوم، مقطع فيديو يظهر اقتحام شرطة الاحتلال للمستشفى واعتداءها على المرضى والطواقم الطبية وعلى جثمان الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، وعموم المشيعين الحاضرين لحظة إخراج النعش من المستشفى يوم الجمعة الماضي.

وشددت على أن اعتداء شرطة الاحتلال على موكب تشييع الشهيدة شيرين أبو عاقلة، يعتبر انتهاكا للقوانين الإنسانية، مؤكدة أن الشرطة هي “الجهة الوحيدة التي مارست العنف خلال تشييع شيرين”.

واستنكرت اقتحام شرطة الاحتلال مباني المستشفى، مشيرة إلى أنها تبحث جديا عن إمكانية مقاضاة شرطة الاحتلال بعد اعتدائها على المستشفى، وأنها تواصلت مع مكتب محاماة لبحث التقدم بشكوى ضد الاحتلال إزاء ما حدث خلال تشييع الصحفية أبو عاقلة.

وشددت إدارة المستشفى الفرنسي على أن قوة القانون هي التي يجب أن تسود لمحاسبة المسؤولين عن الاعتداء على المستشفى، وعلى نعش شيرين أبو عاقلة والمشيعين، معتبرة أن تصرفات شرطة الاحتلال لم يسبقها أي استفزاز، وأنه لا يمكن تبرير ما حدث.