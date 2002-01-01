الرئيس عباس يهاتف شقيق الشهيد داوود الزبيدي

رام الله/سما/

هاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الإثنين، يحيى الزبيدي معزيا باستشهاد شقيقه داوود الزبيدي.

وأعرب الرئيس، خلال الاتصال، عن صادق تعازيه ومواساته القلبية للعائلة، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

وأشاد الرئيس بنضالات هذه العائلة التي قدمت الشهداء والجرحى والأسرى والقادة الأبطال، فوالدة الشهيد وشقيقه استشهدا خلال اجتياح قوات الاحتلال مخيم جنين عام 2002، وشقيقه الأسير زكريا الزبيدي عضو المجلس الثوري لحركة "فتح".

من جهته، شكر يحيى الزبيدي سيادة الرئيس على الاتصال.

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