الجالية الفلسطينية في شيكاغو تحيي ذكرى النكبة وتندد بإغتيال شيرين أبو عاقلة

شيكاغو/سما/

أحيا آلاف من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية والإسلامية ومتضامنين أمريكان الذكرى الرابعة والسبعون للنكبة الفلسطينية وذلك من خلال تنظيم مظاهرة كبيرة جابت شوارع مدينة شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية .



حيث رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ومفاتيح تعبر عن حق العودة وصور الصحفية شيرين أبوعاقلة ، منددين باستمرار الجرائم الاسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين ومطالبين بمحاسبة قتلة الصحفية شيرين أبو عاقلة وذلك بدعوة من التحالف من أجل فلسطين"شيكاغو".



وخلال كلمته، أكد غسان بلوط مدير مركز النهضة في شيكاغو وعضو التحالف من أجل فلسطين على أن هذا اليوم يمثل ذكرى أليمة على كافة أبناء الشعب الفلسطيني، مُنوهاً إلى أن الأجيال الفلسطينية المتعاقبة لازالت متمسكة بحق العودة، وأن الاحتلال ضعيف أمام صمود أبناء الشعب الفلسطيني ، وأن كل محاولاته لتصفية القضية الفلسطينية فشلت أمام وحدة شعبنا مسلميه ومسيحيه.



مؤكدا بالوقت نفسه أن قرار إعدام الصحفية شيرين أبو عاقلة بدم بارد أمام كاميرات العالم يثبت وحشية هذا الاحتلال وأنه مجرم وضعيف حيث يحاول طمس الحقيقة من خلال الاعتداءات المتكررة على الصحفيين .



وفي كلمته دعا إلى تراجع الأنظمة العربية المطبعة مع الاحتلال حتى لا تكون شريكة في جرائم الاحتلال المستمرة والمتواصلة بحق الفلسطينيين ، مجددا دعوته لكل الشعوب العربية لنبذ التطبيع ودعم أخوانهم الفلسطينين الذي يدافعون عن أرضهم والمقدسات الإسلامية والمسيحية التي تتعرض يوميا لإعتداءات المستوطنين .



والجدي ربالذكر أن التحالف من أجل العدالة في فلسطين هو إطار عريض لمؤسسات فلسطينية أميركية متضامنة مع الحق الفلسطيني تأسس عام 2000 إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية ويضم في عضويته 6 مؤسسات هي شبكة الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة ومسلمون أميركيون من أجل فلسطين وطلاب شيكاغو من أجل العدالة فلسطين والمجلس الفلسطيني الأمريكي ومركز الجالية الفلسطينية ومركز النهضة .