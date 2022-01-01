الآلاف يتظاهرون في مدن أميركية إحياء لذكرى النكبة وطلبا للعدالة للشهيدة أبو عاقلة

واشنطن/سما/

شهدت عدة مدن في الولايات المتحدة الأميركية وكندا مظاهرات حاشدة نظمها أنصار الحق الفلسطيني إحياء للذكرى الـ74 للنكبة وللمطالبة بالعدالة للشهيدة الصحفية الفلسطينية الأميركية شيرين أبو عاقلة.

وشهدت مدينة شيكاغو مسيرة جماهيرية تخللتها جنازة رمزية للشهيدة أبو عاقلة، شارك فيها آلاف من أبناء الجالية وأنصار الحق الفلسطيني، نظمها التحالف من أجل العدالة في فلسطين.

كما خرجت مظاهرات كبرى في عدة مدن أميركية منها: ديربورن، ودالاس، واوستن، ولوس انجلوس، وسان فرانسيسكو، ونيوجرسي، وفينيكس، ورالي، ونيويورك، وواشنطن.

كما شهدت عدة مدن كندية مظاهرات مماثلة أكبرها كانت في مدينة اونتاريو، طالب المشاركون فيها بالعدالة للشهيدة أبو عاقلة وبمحاكمة قتلتها أمام محاكم دولية.

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