  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الآلاف يتظاهرون في مدن أميركية إحياء لذكرى النكبة وطلبا للعدالة للشهيدة أبو عاقلة

الإثنين 16 مايو 2022 07:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الآلاف يتظاهرون في مدن أميركية إحياء لذكرى النكبة وطلبا للعدالة للشهيدة أبو عاقلة



واشنطن/سما/

شهدت عدة مدن في الولايات المتحدة الأميركية وكندا مظاهرات حاشدة نظمها أنصار الحق الفلسطيني إحياء للذكرى الـ74 للنكبة وللمطالبة بالعدالة للشهيدة الصحفية الفلسطينية الأميركية شيرين أبو عاقلة.

وشهدت مدينة شيكاغو مسيرة جماهيرية تخللتها جنازة رمزية للشهيدة أبو عاقلة، شارك فيها آلاف من أبناء الجالية وأنصار الحق الفلسطيني، نظمها التحالف من أجل العدالة في فلسطين.

كما خرجت مظاهرات كبرى في عدة مدن أميركية منها: ديربورن، ودالاس، واوستن، ولوس انجلوس، وسان فرانسيسكو، ونيوجرسي، وفينيكس، ورالي، ونيويورك، وواشنطن.  

كما شهدت عدة مدن كندية مظاهرات مماثلة أكبرها كانت في مدينة اونتاريو، طالب المشاركون فيها بالعدالة للشهيدة أبو عاقلة وبمحاكمة قتلتها أمام محاكم دولية.

ـــ

#شيرين أبو عاقلة #ذكرى النكبة

الأكثر قراءة اليوم

بعد القفزة الاسبوع الماضي .. ضعف الدولار واليورو مقابل الشيكل

صحفي إسرائيلي يهاجم تل أبيب ويؤكد ضعفها

مسيرة غاضبة في جنين تنديدا بقتل الاحتلال للشهيد الزبيدي ودعوات للاضراب والنفير العام (فيديو)

غانتس يحذر من أمر خطير يواجه "إسرائيل" وينذر بانتهاء الدولة اليهودية

نتائج أولية : حلفاء حزب الله يخسرون مقاعد لصالح المعارضة

الرئيس عباس يعود إلى أرض الوطن بعد تقديمه واجب العزاء بوفاة رئيس دولة الإمارات

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

l6qij

استشهاد أسير محرر بسبب الإهمال الطبي في سجون الاحتلال

لابيد يرد على ليبرمان بشأن مطالبة الأخير بوقف اللقاءات مع الرئيس عباس

يديعوت: حكومة بينيت تعيش مرحلة "الشركة تحت التصفية" ومصيرها يعتمد على شخصين

EA80639D-BF17-414B-908E-30AEC8F93493.

وزارة المالية: سيتم خصم أيام الإضراب لكل المعلمين المُضربين

تنزيل (1)

ليبرمان يهاجم الرئيس عباس

الاتصالات الفلسطينية