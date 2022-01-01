الرجوب: إنجاز الرباع حمادة نتيجة للاستثمار في موهبته عبر برنامج الإعداد الأولمبي

رام الله/سما/

أكد رئيس اللجنة الأولمبية الفريق جبريل الرجوب، دعم ورعاية الرياضيين الموهوبين تحت سقف برنامج الإعداد الأولمبي الذي يضم كوكبة من اللاعبين الواعدين من مختلف الألعاب، ومن ضمنهم الرباع محمد حمادة الذي توّج مؤخراً في بطولة العالم لرفع الأثقال باليونان.

جاء ذلك خلال استقبال الرجوب، اليوم الإثنين، رئيس اتحاد رفع الأثقال خالد الوادية في مقر اللجنة الأولمبية في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، حيث أشاد بالإنجاز الذي حققه حمادة باسم الرياضة الفلسطينية عامة ورياضة رفع الأثقال خاصة للمرة الأولى في تاريخ اللعبة.

وأعرب عن سعادته بهذا الإنجاز الذي جاء ثمرة الاستثمار في الرباع حمادة خلال الفترة السابقة، وفق خطة فنية تدريبية يشرف عليها برنامج الإعداد الأولمبي، وبمتابعة مستمرة من اللجنة الأولمبية.

وهنأ الرجوب، الوادية على ما تحقق، مؤكداً أن ذلك سيعود بالأثر الإيجابي على منظومة رياضة رفع الأثقال وانتشارها في شقيّ الوطن والشتات.

ولفت إلى أن المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية صادق على اعتماد برنامج الإعداد الأولمبي، كترجمة عملية لإعداد رياضيين قادرين على المنافسة في المحافل الدولية وتحقيق الإنجازات، وتقديم فلسطين للعالم من خلال رسالة رياضية تعكس صورة مشرقة عن عظمة الشعب الفلسطيني.

بدوره، شكر الوادية الفريق الرجوب على دعمه لرياضة رفع الأثقال والربّاع حمادة، ورعايته طوال الفترة السابقة وتذليل العقبات أمام مشواره الدولي، وإقامة المعسكرات التدريبية من خلال برنامج الإعداد الأولمبي.

وأكد مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال أنه سيواصل العمل على مأسسة الاتحاد واللعبة على الصعيد الفني والإداري في الوطن والشتات.

يشار إلى أن الربّاع حمادة كان قد نافس في بطولة العالم بفئة وزن 102 كغم، حيث حقق المرتبة الأولى في منافسات الخطف بعد أن رفع 168 كغم، واحتل المركز الثالث بالمجموع العام برقم وصل إلى 361 كغم.