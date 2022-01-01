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الاتحاد الأوروبي: لا صحة لما يتداول حول خفض تمويلنا للأونروا

الإثنين 16 مايو 2022 06:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي: لا صحة لما يتداول حول خفض تمويلنا للأونروا



القدس المحتلة/سما/

 أكد الاتحاد الأوروبي أن التقارير والأخبار المتداولة حول خفض تمويله للأونروا هي "أخبار باطلة ولا أساس لها من الصحة".

وشدد الاتحاد الأوروبي، في بيان له، اليوم الإثنين، على أنه شريك موثوق ويمكن التنبؤ به ومانح رئيسي للأونروا، مضيفا أنه في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أنفقت المفوضية 92 مليون يورو على دفعة واحدة، مع تحميل أول التخصيص الكامل لعام 2021، كما أكد أن مستوى تمويله الأساسي للأونروا للأعوام 2022-2024 سيبقى بقيمة 82 مليون يورو سنويا.

وقال: هذه هي المساهمة السنوية الأولية في التمويل الأساسي للوكالة، دون إضافة أي مساهمات إضافية ممكنة من خلال أدوات الاتحاد الأوروبي الأخرى، أو الاستجابة للنداءات أو المبالغ الجديدة التي من الممكن توفيرها في نهاية العام إذا توفرت الأموال في هذا السياق.

وبين أنه يخطط، أيضا، لدعم الأونروا بمبلغ إضافي قدره 15 مليون يورو في إطار آلية الأمن الغذائي التي اقترحتها المفوضية لدعم شركائها في الجوار الجنوبي، في مواجهة عواقب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

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#الاتحاد الاوروبي

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