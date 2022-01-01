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غانتس: الجيش يستعد لسيناريوهات في مختلف الساحات

الإثنين 16 مايو 2022 05:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس: الجيش يستعد لسيناريوهات في مختلف الساحات



القدس المحتلة/سما/

أجرى وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بني غانتس تقييما للوضع في مقر قيادة الجيش شمال البلاد.
 
وقال غانتس وفق "معاريف": "لقد وصلت صباح اليوم إلى القيادة الشمالية لتقييم الوضع ومناقشة مناورة عربات النار".
 
وأضاف: "نحن نستعد لسيناريوهات مختلفة ضد أعداءنا في مختلف الساحات".
 
ونوه غانتس إلى أن الجيش سيعمل على منع نقل القدرات المتطورة من إيران إلى المنطقة، مبينا أنها ستعرض الإسرائيليين للخطر وتضر باستقرار المنطقة برمتها".
 
وتابع: "في الوقت نفسه، نواصل التقدم في حماية الشمال، وهو جزء لا يتجزأ من تصورنا للأمن، وإن الجمع بين التدريب والنشاط العملياتي وتعزيز الصمود المدني يشكل المفهوم الكامل لحماية الشمال وإسرائيل بأكملها".

#بيني غانتس #الجيش الاسرائيلي

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