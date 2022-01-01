مجدلاني يحذر من التعاطي مع صفحات مزورة وإعلانات للحصول على مبلغ 890 شيكل

رام الله/سما/

حذر وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني اليوم الإثنين، من التعاطي مع صفحات مزورة تحمل اسم الوزارة كما إعلانات للحصول على مبلغ 890 شيكل.

ونفى وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني الاشاعات التي تروج لها بعض الصفحات المزورة على موقع فيسبوك والتي تنتحل إسم الوزراة حول ( التسجيل من خلال رابط الكتروني للحصول على مبلغ 890 شيكل).

واكد وزير التنمية ان ما تقوم به هذه الصفحات المزورة من نشر للأخبار المفبركة هو تضليل للمواطنين وتلاعب بعواطفهم، منوها ان الوزارة بالتعاون مع الادارة العامة للشرطة الفلسطينية والنيابة العامة يعملون لايقاف هذه الصفحات.



ودعا الوزير د. مجدلاني المواطنين الى استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، مؤكداً على ان ما يحصل هو فبركة للأخبار الهدف منه تضليل المواطنين ومحاولة لضرب مصداقية الوزارة، مشدداً على عدم التعامل والتعاطي مع هذه الصفحات المزورة، مؤكداً إنها لا تتحمل أي مسؤولية عن المعلومات أو الأخبار التي تُنشر على صفحات أخرى تحمل اسمها .

وأوضح وزير التنمية د. احمد مجدلاني ان الوزارة، تدير صفحة رسمية على موقع فيسبوك تحمل اسم وزارة التنمية الاجتماعية على الرابط https://www.facebook.com/mosdps وهي صفحة موثقة من قبل شركة الفيسبوك.

يذكر أن الصفحة المذكورة الموجودة على موقع الفيس بوك باسم (التنمـــية-الاجتماعية) وتضع رابط تحت عنوان (الان فتح باب التسجيل الالكتروني لصرف 890ش لكل أسرة التسجيل عن طريق الموقع الالكتروني برقم الجوال وتأكيده برسالة نصية حتي 1/4 القادم) مزورة وحذرت الوزارة من فتح الرابط.