رام الله: اليابان تحتفل بتسليم مشاريع ضمن برنامج تحسين البيئة التعليمية

رام الله/سما/

احتفلت ممثلية اليابان لدى فلسطين، اليوم الإثنين، بانتهاء العمل وتسليم مشاريع ضمن برنامج تحسين البيئة التعليمية للطلبة خاصة من ذوي الإعاقة، في 11 مدرسة بمحافظة رام الله والبيرة.

ففي قرية قبيا غرب المحافظة، افتتح سفير الشؤون الفلسطينية ممثل اليابان لدى فلسطين ماسايوكي ماغوشي عدة مرافق (وحدات صحية خاصة، ومشارب مياه جديدة)، وأخرى لتسهيل حركة الطلبة من ذوي الإعاقة والتي استفاد منها أكثر من 3 آلاف طالب وطالبة.

والمشروع ممول من الحكومة اليابانية من خلال برنامج منح المساعدات للمشاريع الأهلية والأمن الإنساني (GGP)، حيث تم تقديم منحة مقدارها 89971 دولارا إلى مؤسسة اتحاد الشباب الفلسطيني التي تقدمت بالمشروع للممثلية.

وفي نعلين غرب المحافظة، افتتح ماغوشي مشروع المبنى الجديد في مدرسة نعلين للبنات الممول من حكومة اليابان من خلال برنامج منح المساعدات للمشاريع الأهلية والأمن الإنساني.

وقدمت الحكومة اليابانية منحة مقدارها 85215 دولارا إلى بلدية نعلين بهدف تطوير وتحسين البيئة التعليمية للطلبة من خلال بناء مبنى يضم 3 غرف صفية لطلبة الصف السادس، وإنشاء وحدة صحية.

واستفاد بانتهاء هذا المشروع حوالي 81 طالبا من الصف السادس بشكل مباشر، حيث تم نقلهم من الغرف الصغيرة إلى المدرسة الجديدة، إضافة إلى ما يقارب 481 طالبة من الوحدة الصحية الجديدة في المدرسة.

وأكد ماغوشي التزام اليابان الراسخ بتعزيز الأمن الإنساني الفلسطيني وعلى تنفيذ المشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها أن تؤدي إلى تمكين المجتمعات المحلية الفلسطينية.