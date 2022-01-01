  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"فتح": الفوز بانتخابات نقابة المحامين تأكيد على أن الحركة قريبة من شعبنا وطموحاته

الإثنين 16 مايو 2022 05:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فتح": الفوز بانتخابات نقابة المحامين تأكيد على أن الحركة قريبة من شعبنا وطموحاته



رام الله/سما/

 اعتبر المتحدث باسم حركة "فتح" إياد نصر فوز الحركة في نقابة بحجم الهيئة العامة لمجلس نقابة المحامين في غزة مؤشرا حقيقيا لنخبة واعية قادرة على التقييم والدراسة وتقدير وقراءة المواقف، وإدراك أن هذه النقابة قادرة على احتضان برنامج شعبنا والأقرب لهمومه وطموحاته بغض النظر عن الفئوية الحزبية الضيقة.

وأكد نصر، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" اليوم الإثنين، أن نتائج انتخابات نقابة المحامين دلالة واضحة بذهاب "فتح" إلى العملية الديمقراطية وفوزها في المحافظات الجنوبية على كل القوائم التي تحالفت ونافست، ودليل واضح أن "فتح" قادرة على إحراز الفوز والتأكيد على أنها بكل أطرها التنظيمية قادرة على تحقيق الانتصار والحضور في كافة الميادين بوضوح برنامجها الوطني والسياسي.

وشدد نصر على أن الحالة الديمقراطية التي حدثت في نقابة المحامين تعبير واضح عن أن حركة "فتح" قريبة من شعبها وطموحاته وقادرة على المواصلة، مبينا أن أي فصيل يرفض العملية الانتخابية يجب أن يدرك أنه بعيد عن شعبه.

وقال نصر إن التوجه الآن نحو النقابات والاتحادات، وأعرب عن أمله بمواصلة هذا النهج رغم الخلافات الشديدة، مشيرا إلى أن ما تفرزه الديمقراطية يجب ألا يدفع أحدا لمجابهته ومعاداته.

ودعا حركة "حماس" لأن تدرك أن العملية الانتخابية هي إحدى السبل لإنهاء الانقسام الذي بات سيفا مسلطا على شعبنا وقضيته العادلة.

#فتح #انتخابات نقابة المحامين

الأكثر قراءة اليوم

بعد القفزة الاسبوع الماضي .. ضعف الدولار واليورو مقابل الشيكل

صحفي إسرائيلي يهاجم تل أبيب ويؤكد ضعفها

مسيرة غاضبة في جنين تنديدا بقتل الاحتلال للشهيد الزبيدي ودعوات للاضراب والنفير العام (فيديو)

غانتس يحذر من أمر خطير يواجه "إسرائيل" وينذر بانتهاء الدولة اليهودية

الرئيس عباس يعود إلى أرض الوطن بعد تقديمه واجب العزاء بوفاة رئيس دولة الإمارات

نتائج أولية : حلفاء حزب الله يخسرون مقاعد لصالح المعارضة

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

يديعوت: حكومة بينيت تعيش مرحلة "الشركة تحت التصفية" ومصيرها يعتمد على شخصين

EA80639D-BF17-414B-908E-30AEC8F93493.

وزارة المالية: سيتم خصم أيام الإضراب لكل المعلمين المُضربين

تنزيل (1)

ليبرمان يهاجم الرئيس عباس

6282223a4c59b75ea86e18bc

غانتس يحذر من أمر خطير يواجه "إسرائيل" وينذر بانتهاء الدولة اليهودية

هارتس : عملية خانيونس أنهت موسم عمليات شعبة الاستخبارات في العمق

الاتصالات الفلسطينية