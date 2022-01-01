وزارة المالية: سيتم خصم أيام الإضراب لكل المعلمين المُضربين

رام الله/سما/

نقلت إذاعة أجيال المحلية عن مصدر في وزارة المالية الفلسطينية ، اليوم الاثنين ، قوله :" سيتم خصم أيام الإضراب لكل المعلمين المضربين بناءً على كشف الأسماء الوارد من وزارة التربية والتعليم لهذا الشهر كما جرى في الشهر الماضي.

وفي وقت سابق طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، المعلمين المضربين، باستئناف الدراسة وتعويض أبنائنا الطلبة عما فاتهم من فاقد تعليمي خلال الإضراب، وأن يلتزموا بما تم التوصل إليه مع اتحاد المعلمين.

وقال في كلمته بمستهل جلسة الحكومة: "توصلنا إلى اتفاق مع الاتحاد ونحن ملتزمون بكل ما ورد في بنوده، إنني أدرك أن هذا الاتفاق قد لا يرضي جميع المعلمين، ولكننا نمر في ظروف مالية معقدة وصعبة نحتاج فيها إلى تفهم الجميع ووقفتهم والتفافهم".