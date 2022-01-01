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برلماني مصري يطالب السيسي بمنح شيرين أبو عاقلة الجنسية

الإثنين 16 مايو 2022 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
برلماني مصري يطالب السيسي بمنح شيرين أبو عاقلة الجنسية



القاهرة/سما/

طالب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب المصري، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح الجنسية المصرية لمراسلة "قناة الجزيرة" شيرين أبوعاقلة، كإجراء استثنائي، لتحريك دعوى ضد سلطات الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وقال البرلماني المصري، عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك"؛ إنه تقدم بطلب منح الصحفية الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة، الجنسية المصرية، عملا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (215) من اللائحة الداخلية للمجلس.

وأضاف: "ارتكبت سلطات الاحتلال الصهيوني باغتيالها الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، جريمة لا تقل بشاعة عن آلاف الجرائم التي ارتكبتها طوال عقود ضد الشعب العربي الفلسطيني والشعب العربي باختلاف جبهات المقاومة، في ظل صمت وتواطؤ وتستر دولي، لم يساعده سوى خذلان وخضوع عربي".

وتابع: "لكن، ربما يأتي بعض الجرائم الصهيونية كجريمة اغتيال شيرين عمدا، ثم الاعتداء على جنازتها كجريمة لا أخلاقية، غير مسبوقة، موقظة ولو بشكل مؤقت للضمير العربي والإنساني والدولي".

وطالب الخارجية المصرية بالتنسيق مع جامعة الدول العربية لاتخاذ قرار مماثل من باقي الدول العربية، لاتخاذ قرار بتحريك الدعوى الجنائية ضد سلطات الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية.

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