لأول مرة..بينيت يعتزم زيارة مستوطنة بالضفة الغربية

القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، يعتزم زيارة مستوطنة "إلكانا" في الضفة الغربية، غدًا الثلاثاء.



وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه هي الزيارة الأولى لبينيت منذ توليه رئاسة الوزراء، إلى مستوطنة في الضفة الغربية.



وأوضحت، أن بينيت سيزور المستوطنة للمشاركة في الاحتفال بمرور 45 عامًا على تأسيسها.



وبحسب مصادر في حزب "يمينا"، فإن توقيت إعلان الزيارة لم يكن مصادفة، حيث تأتي الزيارة بعد استقالة مستشار بينت للسياسة الخارجية شمريت مئير، الذي كان ضد اتخاذ خطوات أخرى بشكل صحيح، وفي الوقت نفسه، شجعته وزيرة الداخلية أييليت شاكيد ومستشاري بينيت تال غان تسفي وشالوم شلومو على الذهاب إلى الضفة الغربية.



وقالت المصادر للصحيفة: إن "المزيد من الخطوات اليمينية ستتبع قريبًا، مما قد يعقد علاقته بوزير الجيش بيني غانتس من حزب "كاحول لافان"، الذي سيتخذ قرارات قريبًا بشأن مصير المستوطنات غير المصرح بها".



وأشارت "جروزاليم بوست" إلى تصاعد التوترات بين غانتس وبينيت، حيث اتهم الأول الأخير بعدم منح الثناء لوزراء آخرين لعملهم في الحكومة، ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن غانتس قوله إن "كثيرًا من الوزراء يستحقون الثناء على عملهم في هذه الحكومة".