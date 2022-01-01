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آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

الإثنين 16 مايو 2022 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء



غزة/سما/

نشرت وزارة الداخلية في قطاع اليوم الاثنين آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الثلاثاء الموافق 17 مايو 2022.

وقالت الداخلية: "إن السفر سيكون للحافلات الرابعة والخامسة والسادسة حتى الرقم ( 100) من كشف المسافرين رقم (2022/21).

للاطلاع على الكشف اضغط هنا

 

 

وأكدت على ضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، وضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

ونوهت إلى أهمية تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وأهمية إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

 للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط: اضغط هنا

#معبر رفح #كشف السفر عبر معبر رفح

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