آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

غزة/سما/

نشرت وزارة الداخلية في قطاع اليوم الاثنين آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الثلاثاء الموافق 17 مايو 2022.

وقالت الداخلية: "إن السفر سيكون للحافلات الرابعة والخامسة والسادسة حتى الرقم ( 100) من كشف المسافرين رقم (2022/21).

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وأكدت على ضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، وضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

ونوهت إلى أهمية تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وأهمية إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

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