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المصادقة على مخطط سكة القطار من كرميئيل ولغاية كريات شمونة

الإثنين 16 مايو 2022 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
المصادقة على مخطط سكة القطار من كرميئيل ولغاية كريات شمونة



القدس المحتلة/سما/

صدقت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء، اليوم الإثنين، على مخطط سكة القطار من مدينة كرميئيل ولغاية مدينة كريات شمونة، شمالي البلاد.

وتقدر تكلفة تنفيذ المخطط بعشرات مليارات الشواكل. وتمتد سكة الحديد على طول 54 كيلومترا، وأنفاق طولها نحو 20 كيلومترا.

كما أنه من المزمع إقامة جسور بطول أكثر من 5.5 كيلومترات، تربط بين المحطات الجديدة: كريات شمونة، وحتسور هجليليت، ومروم هجليل، وشرقي كرميئيل، دون إقامة أي محطة بالقرب من البلدات العربية في المنطقة.

ومما يذكر أنه تظاهر العشرات من أهالي نحف مساء أمس، الأحد، على مدخل مدينة كرميئيل الرئيسي ضد مخطط سكة القطار الذي يتهدد بسلب مئات الدونمات من أراضي البلدة.

ويرمي المخطط إلى تمرير سكة قطار من مدينة كرميئيل، التي أقيمت عام 1964 على أراض صادرتها "إسرائيل" من بلدات الشاغور (البعنة ودير الأسد ومجد الكروم ونحف)، إلى مدينة كريات شمونة التي أقيمت عام 1949 على أنقاض قرية الخالصة بعد تدميرها وتهجير أهلها في العام 1948، عبر الأراضي الزراعية الخاصة.

#سكة قطار

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