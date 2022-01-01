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حماس تحذر من أبعاد خطيرة لإقامة قطار هوائي في القدس المحتلة

الإثنين 16 مايو 2022 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تحذر من أبعاد خطيرة لإقامة قطار هوائي في القدس المحتلة



غزة/سما/

أدانت حركة حماس، اليوم الإثنين، مصادقة ما تسمى المحكمة العليا "الإسرائيلية" على إقامة قطارٍ هوائي في القدس المحتلة، والذي يحمل في طيّاته أبعادًا سياسية وعُمرانية خطيرة ستؤثّر على قلب مدينة القدس وأحيائها القديمة.

وقال فوزي برهوم الناطق باسم حماس في تصريح صحفي له، إن هذا جزء لا يتجزأ من مشاريع التهويد المستمرة التي تسعى إلى تغيير وطمس معالم المدينة العربية والإسلامية وهويتها الحضارية.

ودعا برهوم، المؤسسات الدولية والإقليمية، وفي المقدمة منها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى سرعة التحرك لوقف تلك المخططات والمشاريع التي تهدّد الوجود الفلسطيني، وطابعها الحضاري ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، في انتهاك صارخ للمواثيق والقرارات الدولية كافة.

وأضاف: هذا يستدعي أيضًا حراكًا قويًا من السلطة الفلسطينية، بوقف علاقاتها الأمنية مع الاحتلال والتوجه إلى المحاكم الدولية، لإدانة الاستيطان، ومحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، ومدينة القدس المحتلة. 

#القطار الهوائي #القدس المحتلة

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