أبطال فلسطين في "الكيك بوكسينغ" يحققون 6 ميداليات ملونة في بطولة العالم

القدس المحتلة/سما/

حقق المنتخب الوطني للكيك بوكسينغ، 6 ميداليات ملونة في بطولة العالم، التي جرت منافساتها في إسطنبول بتركيا، بمشاركة 3200 لاعباً ولاعبةً، مثلوا 43 دولة.

وانتزع اللاعب هادي عبد الغافر ذهبية البطولة، وعبد الله حسن الفضية، فيما حصد البرونزية: نورا أبو ناب، ومحمد نزال، ويحيى سويدان، ويوسف لبادة.

وتكوّنت البعثة الفلسطينية في البطولة من 23 لاعباً ولاعبةً وثلاثة مدربين، وحكم دولي، حيث ترأس الوفد نزار طالب، نائب رئيس الاتحاد.

وزار البعثة المشاركة سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية فايد مصطفى، وأعرب عن سعادته بالحضور البارز الذي سجله المنتخب في البطولة العالمية، مشيراً إلى التطور الذي تشهده الرياضة الفلسطينية في مختلف الألعاب.

ووضع طالب السفير مصطفى ورئيس الاتحاد التركي بصورة تحضيرات المشاركة الفلسطينية في هذا الحدث الدولي الهام، مؤكداً أن الاتحاد الفلسطيني يخطو خطوات متقدمة نحو الارتقاء بلعبة الكيك بوكسينغ على الساحة المحلية، من خلال عدد من البرامج الفنية والإدارية التي من شأنها أن ترتقي بواقع اللعبة وانعكاس ذلك على أداء المنتخبات الوطنية.

كما قدم طالب درعاً لرئيس الاتحاد التركي والسفير الفلسطيني باسم الفريق جبريل الرجوب، رئيس اللجنة الأولمبية.