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اليوم: جيش الاحتلال يسلّم جثمان الشهيد وليد الشريف في الشيخ جراح

الإثنين 16 مايو 2022 02:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليوم: جيش الاحتلال يسلّم جثمان الشهيد وليد الشريف في الشيخ جراح



القدس المحتلة / سما /

قال محمد محمود محامي مركز معلومات وادي حلوة-القدس، إنه سيتم اليوم تسليم جثمان الشهيد وليد الشريف الساعة السابعة والنصف مساء في مركز الشرطة في الشيخ جراح، ومنه الى مستشفى المقاصد ثم الى المسجد الاقصى للصلاة عليه ثم دفنه في المقبرة.

يشار الى أن الشهيد الشريف استشهد يوم السبت متأثرا بجروح أصيب بها في الثاني والعشرين من شهر نيسان الماضي الجمعة الثالثة من شهر رمضان في باحات المسجد الأقصى المبارك.

وبعد إصابة الشاب وليد الشريف وهو من سكان بيت حنينا وُصفت حالته بأنها حرجة وصعبة، حيث كان يعاني من نزيف حاد بالدماغ، وكسور في الجمجمة.

وفي بداية اعتقاله من قبل قوات الاحتلال، لم يصل الأكسجين للدماغ مدة 20 دقيقة، مما أثّر في خلايا المخ وعلى مدار الأيام الماضية لم يطرأ أي تحسن على صحته.

وقد اعتدت قوات الاحتلال على الشهيد وليد الشريف لحظة اعتقاله، ولم يقدم له العلاج الأولي.

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