​​​​​​​محمد هنيدي يكشف سر اهتمامه بالرياضة

وكالات / سما /

تواجد محمد هنيدي مؤخراً في الشارقة، والتقى جمهوره من الصغار والكبار ضمن فعاليات "مهرجان الشارقة القرائي للطفل" الـ13 مؤكداً خلال جلسة "سوبر هنيدي" أنه يعتبر الصغار هم العنصر الذي يعتمد عليه في قياس مدى نجاح أي عمل يقدمه. وعلى هامش مشاركته كشف محمد هنيدي لكاميرا برنامج "ذا إنسايدر بالعربي" ، سبب تركيزه على الأحداث الرياضية عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ، وتناوله لتلك الأحداث بطريقة كوميدية .

وقال هنيدي، إن سبب ذلك هو حبه وعشقه للرياضة وخصوصاً رياضة كرة القدم، التي حرص على ممارستها منذ صغره، إلى جانب أن الأحداث الرياضية تدخل جواً من البهجة والسعادة على متابعيه لذلك يحرص على نشرها وانتقادها بطريقته الكوميدية. وعن امكانية مشاركته في عمل فني عن الرياضة وخاصة عن كرة القدم..قال محمد هنيدي:" ممكن يحصل ..وبنكتب عن هذا الأمر".

ويستعد الفنان محمد هنيدى لعرض مسرحية " سلام مربع " ضمن موسم جدة خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد نجاحها الجماهيري الكبير في موسم الرياض خلال شهر نوفمبر الماضي، والمسرحية ذات طابع كوميدي، تدور فكرتها حول قصة المغني "سيد" وصراعه مع المجتمع في سبيل الحصول على الشهرة لكسب الأموال والزواج من حبيبته، فالمسرحية تعكس واقعًا اجتماعيًا. مسرحية "سلام مربع" من بطولة محمد هنيدي، أيتن عامر، محمد ثروت، محمد محمود، ميرنا نور الدين، محمد دسوقي ، ابراهيم طلبة ؛ غادة طلعت ، ريهام الشنواني ، زياد زعتر ، سارة هريدي ، أشعار أيمن بهجت قمر ، وألحان عمرو مصطفى ، ديكور وإضاءة عمرو عبدالله ، تصميم استعراضات نادين ، مخرج مساعد أحمد الشاذلي ، مخرج منفذ علا فهمي ، ومن تأليف وإخراج خالد جلال.