بعثة منتخب الشاطئية تغادر قطاع غزة

غزة / سما /

نجح لاعبوا منتخب كرة القدم الشاطئية في السفر عبر معبر رفح البري إلى مطار القاهرة ومنها إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في بطولة غرب آسيا للكر الشاطئية.

ومن المتوقع وصول المنتخب مطار القاهرة الساعة الثانية ليلاً، فيما سيكون موعد الطائرة الساعة السادسة صباحاً، بينما ستكون الساعة العاشرة صباحاً غداً الاثنين موعد وصول كافة أفراد البعثة إلى السعودية.

وسيخوض فدائي الشاطئية أول مبارياته في يوم افتتاح البطولة الأربعاء 18 مايو أمام منتخب السعودية الساعة الثامنة مساءً، بينما سيلتقي مع منتخب البحرين الخميس 19 مايو الساعة السادسة والنصف مساءً.

وكان قد تعثر سفر المنتخب الخميس الماضي وإعادتهم من معبر رفح، فيما كان قد سُمح بالدخول للإداريين والمدرب ومدرب حراس المرمى.

ويلعب منتخب الشاطئية في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات السعودية والبحرين، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات الإمارات والكويت ولبنان وعُمان.