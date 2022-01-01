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"الموحدة" تتوصل إلى تفاهمات بشأن القرى غير المعترف بها في النقب

الإثنين 16 مايو 2022 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الموحدة" تتوصل إلى تفاهمات بشأن القرى غير المعترف بها في النقب



القدس المحتلة / سما /

كشفت "القائمة العربية الموحدة" أنها توصلت إلى تفاهمات مع الحكومة الإسرائيلية بخصوص القرى غير المعترف بها في النقب.

 
وبحسب قناة "كان"، جاء في بيان اصدرته القائمة مساء أمس، أن التعديلات الجديدة تسمح بتوسيع المباني القائمة لغاية سبعين مترًا مربعًا، وإقامة أخرى بنفس المساحة بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومنع هدم إضافات قائمة.
 
وبدورها حملت المعارضة على عناصر اليمين في الائتلاف الحكومي بشدة، وقال حزب "الصهيونية المتدينة": إن بينت ونواب حزبه باشروا ببيع دولة إسرائيل إلى الحركة الإسلامية من أجل بقائهم السياسي، وأن ذلك لن يُغتفر.
 
وفي شأن حزبي أعلن الوزير عن حزب "يمينا" ماتان كاهانا، استقالته من منصبه ليعود ويشغل منصب نائب عن الحزب في الكنيست خلفًا لزميله يوم توف خالفون، في خطوة يرى محللون سياسيون أن هدفها منع احتمال الانشقاق في الحزب وانضمام خلفون إلى المعارضة.
 
ومن جهته قال كاهنا: إنه عاد إلى الكنيست لتثبيت الائتلاف الحكومي، معربًا عن أمله في أن يعود إلى منصب وزير الأديان.

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