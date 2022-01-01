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مبابي يعلنها: لقد حسمت قراري

الإثنين 16 مايو 2022 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
مبابي يعلنها: لقد حسمت قراري



وكالات / سما /

فجر كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، قنبلة مدوية بعد تسلمه جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي.
 
وقال مبابي على منصة التتويج بالجائزة: "لقد ارتكبت هذا الخطأ منذ ثلاث سنوات عندما قمت باستغلال حفل الرابطة في الحديث عن مستقبلي".
 
وأضاف: "أريد أن أشارك في الحفل، ولا أسعى إلى المجد والكبرياء، سيعرف الجميع في أقرب وقت ممكن، لقد حسمت قراري، نعم لقد حسمت تقريبا".
 
وصرح كيليان مبابي خلال تسلمه جائزة بحفل الرابطة الفرنسية، بأنه يريد تحمل مسؤوليات أكبر، مما أثار الجدل حول إمكانية استمراره مع الفريق الباريسي.

وكشفت شبكة "راديو مونت كارلو"، أن كيليان مبابي أبلغ الصحفيين في المنطقة المخصصة للإعلام بعد الحفل، أنه سيعلن عن قراره خلال 13 يوما أو بالتحديد قبل التجمع القادم لمنتخب فرنسا في 28 مايو/أيار المقبل.
 
وينتهي تعاقد كيليان مبابي مع النادي الباريسي في 30 يونيو/حزيران المقبل مع تكهنات بإمكانية انتقاله إلى ريال مدريد.
 
وبشأن سعيه ليصبح الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان، رد المهاجم الشاب: "يجب احترام ما فعله كافاني، إنه شيء لا يصدق، لقد امتلك باريس سان جيرمان لاعبين رائعين، وشرف لأي لاعب التواجد في مثل هذه القائمة، وسعيد بكوني ثانيا ضمن المراكز الثلاثة الأولى في هذه القائمة".

#كيليان مبابي #باريس سان جيرمان #ريال مدريد

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