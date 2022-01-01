فيديو.. ريال مدريد يتعادل إيجابياً أمام قادش بهدفٍ لمثله

وكالات / سما /

تعادل فريق ريال مدريد مساء أمس الأحد أمام قادش بهدفٍ لمثله ضمن فعاليات الجولة قبل الأخيرة من مسابقة الدوري الإسباني.

واستضاف فريق قادش منافسه ريال مدريد مساء اليوم في مباراة تحصيل حاصل للمرينجي الذي توّج بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

ودخل ريال مدريد بعناصر غير أساسية لإراحة نجوم المرينجي لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا المرتقبة أمام ليفربول الإنجليزي نهاية هذا الشهر.

ونجح ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد من تسجيل هدف المرينجي الأول بالدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول بصناعة من البرازيلي المميز رودريجو جوس.

ولكن نجح قادش في نهاية الشوط الأول وبالتحديد بالدقيقة 37 من تسجيل هدف التعادل عبر اللاعب روبين سوبرينو.

وأهدر قادش فرصة تحقيق الفوز على ريال مدريد بعد إضاعة الإسباني ألفريدو نيجريدو لركلة جزاء في الدقيقة 61 من عمر المباراة، لينتهي اللقاء بتعادل الفريقان بهدفٍ لمثله.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 85 في المركز الأول، بينما حصل قادش على نقطة ليرتفع رصيده للنقطة 36 في المركز السابع عشر.