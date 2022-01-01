برشلونة يتعادل سلبياً مع خيتافي ويضمن وصافة الليجا

وكالات / سما /

فرط برشلونة في نقاط الفوز على مُنافسه خيتافي، وذلك بعد أن اكتفى الفريقان بنتيجة التعادل السلبي بينهما، وذلك في إطار مُنافسات الدوري الإسباني.

وأقيم اللقاء على أرض ملعب كولوسيوم ألفونسو بيريز، ولم ترتقي المُباراة لتطلعات الجمهور، وقدم الفريقان مُباراة مُتوسطة خالية من الفرص الحقيقية لهز الشباك.

وحاول فريق برشلونة كسر نتيجة التعادل ولكن مُحاولاتهم لم تُكلل بالنجاح رغم انطلاقات فيران توريس وأنسو فاتي.

وارتفع رصيد برشلونة بعد التعادل في مُباراة اليوم للنقطة رقم 73، وتأكد إنهاء برشلونة الموسم في المركز الثاني خلف ريال مدريد بعد تعثر أتلتيكو مدريد بالتعادل مع إشبيلية، وتوقف رصيد الروخوبلانكوس عن النقطة 68.

وارتفع رصيد خيتافي للنقطة رقم 39 وتأكد نجاح الفريق في البقاء في الدوري الإسباني “الدرجة الأولى” بعد ابتعاده حسابياً عن دائرة الهبوط التي تضم فرق ألافيس وليفانتي (تأكد هبوطهما)، فضلاً عن مايوركا وقادش وغرناطة الذين سيتنافسون حتى الجولة الأخيرة لتحديد الهابط الثالث هذا الموسم.

وسيلعب برشلونة المُباراة الأخيرة في الموسم ضد فياريال يوم الأحد المُقبل على أرض كامب نو، فيما يلعب خيتافي مع إلتشي على أرض الأخير في نفس اليوم.