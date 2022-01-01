فيديو.. مانشستر سيتي يهدر نقاط الفوز على وست هام

وكالات / سما /

أهدر مانشستر سيتي نقاط الفوز على مضيفه وست هام يونايتد، بالتعادل معه بهدفين لمثليهما في لقاء درامي، جمع بين الفريقين، عصر أمس الأحد، برسم مباريات الأسبوع السابع والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

تقدم جارود بوين بهدف لشواكيش لندن في الدقيقة 24، في ظل محاولات السيتي المكثفة للوصول لشباك أصحاب الأرض، وفي الوقت الذي كان الشوط الأول يقترب من خط النهاية، كرر بوين زيارته للشباك موقعاً على الهدف الثاني لفريقه، وبالتحديد في الدقيقة 45.

ودخل رجال بيب جوارديولا الشوط الثاني بنية تقليص الفارق، وبالفعل نجح جاك جريليش في تسجيل الهدف الأول بعد أربع دقائق من الاستراحة، قبل أن يدون فلاديمير كوفال هدف التعادل في مرمى فريقه بالخطأ في الدقيقة 69.

وسنحت الفرصة للسيتي لتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 85، لكن رياض محرز فوت على فريقه حصد النقاط الثلاث بتضييع ركلة جزاء.

وفي ضوء النتيجة يرتفع رصيد السيتي للنقطة 90 في صدارة الجدول، بفارق 4 نقاط عن ليفربول الوصيف، مؤقتاً، وسيقل لنقطة واحدة حال فوز الريدز على ساوثهامبتون خارج الديار، يوم الثلاثاء المقبل، على بعد جولة من نهاية الموسم.