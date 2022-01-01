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المستشفى الفرنسي: الاحتلال الجهة الوحيدة الذي مارس العنف خلال تشييع شيرين

الإثنين 16 مايو 2022 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المستشفى الفرنسي: الاحتلال الجهة الوحيدة الذي مارس العنف خلال تشييع شيرين



القدس المحتلة / سما /

عقدت إدارة المستشفى الفرنسي بالقدس المحتلة، ظهر اليوم الإثنين، مؤتمرا صحافيا، لتظهر فيه لحظات اعتداء شرطة الاحتلال على نعش جثمان الشهيدة، شيرين أبو عاقلة والمشيّعين.

وقالت إدارة المستشفى إن "اعتداء الشرطة الإسرائيلية على موكب تشييع شيرين انتهاك للقوانين الإنسانية".

وعرضت إدارة المستشفى مقطع فيديو مصوّر من زواية أخرى جديدة تظهر فيه اعتداء الشرطة على الجثمان وعموم الفلسطينيين الحاضرين لحظة إخراج النعش من المستشفى.

واتّهمت إدارة المستشفى شرطة الاحتلال الإسرائيلية بأنها "الجهة الوحيدة التي مارست العنف خلال تشييع شيرين".

وأضافت الإدارة أننا "نستنكر بشدة اقتحام الشرطة الإسرائيلية مباني المستشفى خلال تشييع شيرين".

وأشارت المستشفى إلى أن أنها "تبحث جديا إمكانية مقاضاة الشرطة الإسرائيلية بعد اعتدائها على المستشفى".

ونوّهت الإدارة إلى أنه "يجب أن تسود قوة القانون لمحاسبة المسؤولين عن الاعتداء على المستشفى".

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